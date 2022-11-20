Гол и передача Задорова помогли «Калгари» победить «Флориду»
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Завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Флорида Пантерз» принимала «Калгари Флэймз». Встреча прошла в Санрайзе на стадионе «Эф-Эл-Эй Лайв-Арена» и завершилась победой гостей в серии буллитов (4:4, 2:1 – по буллитам).
За «Калгари» дубль оформил Адам Ружичка и ещё по разу отличились Блейк Коулман и российский защитник Никита Задоров. Также на счету Задорова результативная передача. Победный буллит реализовал Расмус Андерссон.
В составе «Флориды» забивали Колин Уайт, Сэм Райнхарт, Ээту Луостаринен и Мэттью Ткачук.
В следующем матче «Флорида» встретится с «Коламбус Блю Джекетс», а «Калгари» сыграет с «Филадельфией» Флайерз». Матчи пройдут 21 и 22 ноября соответственно.
НХЛ - регулярный чемпионат
20 ноября 2022, воскресенье. 00:00 МСК
Флорида Пантерз
Санрайз
Окончен
4 : 5
Б
Калгари Флэймз
Калгари
0:1 Ружичка (Ханифин, Задоров) – 15:13 (5x4) 0:2 Задоров (Ружичка, Линдхольм) – 20:50 (5x5) 1:2 Уайт – 23:30 (5x5) 2:2 Райнхарт (Ткачук, Барков) – 30:55 (5x4) 2:3 Ружичка (Линдхольм) – 32:58 (5x5) 3:3 Луостаринен (Беннетт, Форслинг) – 41:12 (5x5) 3:4 Коулман (Баклунд) – 46:56 (5x5) 4:4 Ткачук (Беннетт, Монтур) – 53:46 (5x5) 4:5 Андерссон – 65:00 (ПБ)
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