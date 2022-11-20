Гол и передача Задорова помогли «Калгари» победить «Флориду»

Завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Флорида Пантерз» принимала «Калгари Флэймз». Встреча прошла в Санрайзе на стадионе «Эф-Эл-Эй Лайв-Арена» и завершилась победой гостей в серии буллитов (4:4, 2:1 – по буллитам).

За «Калгари» дубль оформил Адам Ружичка и ещё по разу отличились Блейк Коулман и российский защитник Никита Задоров. Также на счету Задорова результативная передача. Победный буллит реализовал Расмус Андерссон.

В составе «Флориды» забивали Колин Уайт, Сэм Райнхарт, Ээту Луостаринен и Мэттью Ткачук.

В следующем матче «Флорида» встретится с «Коламбус Блю Джекетс», а «Калгари» сыграет с «Филадельфией» Флайерз». Матчи пройдут 21 и 22 ноября соответственно.