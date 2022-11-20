Овечкин поддержал Родиона Амирова перед матчем «Вашингтон» — «Колорадо»

Российский нападающий «Вашингтона» Александр Овечкин поддержал форварда «Салавата Юлаева» Родиона Амирова перед матчем регулярного чемпионата НХЛ с «Колорадо», который проходит в эти минуты на стадионе «Кэпитал Уан-Арена» в Вашингтоне (США). На момент написания новости «Колорадо» ведёт со счётом 3:0.

Овечкин продемонстрировал плакат с надписью «Я борюсь для тебя, Родион Амиров».

Напомним, в феврале 2022 года стало известно об опухоли головного мозга у 21-летнего форварда. Родион прошёл шестинедельный курс химиотерапии в Германии. В начале октября Амиров прибыл в Торонто для участия в тренировках с командой. По договорённости текущий сезон форвард проведёт в России. На счету Амирова 79 матчей в КХЛ и Кубке Гагарина, в которых он набрал 18 (10+8) очков при показателе полезности «-6».