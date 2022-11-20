«Вашингтон» потерпел четвёртое поражение кряду, уступив «Колорадо»
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Завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Вашингтон Кэпиталз» принимал «Колорадо Эвеланш». Встреча прошла в Вашингтоне на стадионе «Кэпитал Уан-Арена» и завершилась победой гостей со счётом 4:0.
В составе «Колорадо» забитые шайбы на свой счёт записали Кейл Макар, Натан Маккиннон, Эндрю Кольяно, а также Арттури Лехконен. Натан Маккиннон отметился двумя результативными передачами.
Хоккеисты хозяев отличиться в этом матче не смогли. Таким образом, это поражение стало для «Вашингтона» четвёртым кряду. В предыдущих матчах они проиграли «Сент-Луису», «Флориде» и «Тампа-Бэй».
В следующем матче «Вашингтон» сыграет с «Филадельфией», а «Колорадо» – с «Далласом».
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