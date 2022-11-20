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Два гола и два ассиста Бучневича помогли «Сент-Луису» обыграть «Аназхайм»

Два гола и два ассиста Бучневича помогли «Сент-Луису» обыграть «Аназхайм»
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В Сент-Луисе (США) на стадионе «Энтерпрайз-центр» состоялся очередной матч регулярного чемпионата НХЛ, в котором «Сент-Луис Блюз» принимал «Анахайм Дакс». Встреча завершилась уверенной победой хозяев со счётом 6:2.

В составе победителей забитые шайбы на своё счёт записали Ноэль Аччари, Брэйден Шенн, Тори Крюг, Роберт Томас. Российский нападающий Павел Бучневич отметился дублем. Форвард также записал на свой счёт две результативные передачи. Таким образом, Павел набрал в этом матче четыре очка.

У гостей забивали Кэм Фаулер и Адам Хенрик.

Эта победа стала для «Сент-Луиса» шестой кряду. «Анахайм», в свою очередь, проиграл пятый из шести последних матчей. 22 ноября обе команды снова встретятся друг с другом в матче регулярного чемпионата.

НХЛ - регулярный чемпионат
20 ноября 2022, воскресенье. 04:00 МСК
Сент-Луис Блюз
Сент-Луис
Окончен
6 : 2
Анахайм Дакс
Анахайм
1:0 Аччари (Фолк, Шенн) – 12:44 (5x5)   2:0 Бучневич (Томас) – 16:07 (5x5)   3:0 Бучневич (Томас, Кайру) – 21:02 (5x5)   4:0 Шенн (Бучневич) – 24:52 (5x5)   4:1 Фаулер (Хенрик) – 26:43 (5x4)   5:1 Крюг (Кайру, Бучневич) – 28:44 (5x4)   5:2 Хенрик (Фаулер, Мактавиш) – 48:41 (5x4)   6:2 Томас (Кайру) – 55:28 (5x5)

В параллельном матче «Даллас» обыграл «Айлендерс» со счётом 5:2.

НХЛ - регулярный чемпионат
20 ноября 2022, воскресенье. 04:00 МСК
Даллас Старз
Даллас
Окончен
5 : 2
Нью-Йорк Айлендерс
Нью-Йорк
0:1 Барзал (Романов, Вальстрём) – 21:30 (5x5)   1:1 Факса (Сегин, Бенн) – 26:57 (5x5)   1:2 Барзал (Нельсон, Ли) – 34:19 (5x4)   2:2 Марчмент (Бенн, Миллер) – 34:59 (5x5)   3:2 Бенн (Марчмент, Сегин) – 48:17 (5x5)   4:2 Робертсон (Павелски) – 56:27 (5x5)   5:2 Хаканпяя (Эттингер, Павелски) – 59:39 (en)
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