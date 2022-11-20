Лехконен в касание поразил ворота «Вашингтона» после неточной передачи от Овечкина

Завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Вашингтон Кэпиталз» принимал «Колорадо Эвеланш». Встреча прошла в Вашингтоне на стадионе «Кэпитал Уан-Арена» и завершилась победой гостей со счётом 4:0.

Российский нападающий «Вашингтона» Александр Овечкин в прошедшей встрече результативными баллами не отметился, показатель полезности составил «-1». При четвёртом голе гостей Овечкин стал невольным участником взятия ворот. Россиянин, пытаясь выбить шайбу у нападающего «лавин» Микко Рантанена, смахнул её в направлении другого форварда гостей, Арттури Лехконена, который в касание переправил её в ворота «Вашингтона».

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ.

В следующем матче «Вашингтон» сыграет с «Филадельфией», а «Колорадо» – с «Далласом».