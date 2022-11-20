Овечкин — худший хоккеист текущего сезона НХЛ по показателю полезности с «-14»

В Вашингтоне на стадионе «Кэпитал Уан-Арена» прошёл очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Вашингтон Кэпиталз» принимал «Колорадо Эвеланш». Встреча завершилась победой гостей со счётом 4:0.

Российский нападающий «Вашингтона» Александр Овечкин в прошедшей встрече результативными баллами не отметился, показатель полезности составил «-1». Всего на счету россиянина в текущем сезоне «-14» в графе «полезность». В сегодняшнем матче с «Анахаймом» нападающий «Сент-Луиса» Джордан Кайру набрал «+3» и ушёл с последнего места в лиге по этому показателю («-12»). Форвард «блюзменов» дважды находился на льду, когда голы забивал российский нападающий Павел Бучневич.

Таким образом, Овечкин стал худшим хоккеистом в сезоне-2022/2023 НХЛ по этому статистическому показателю. Чуть лучше показатель полезности имеет хоккеист Баррет Хэйтон из «Аризоны» («-13»).