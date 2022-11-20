«Бостон» выиграл 11-й домашний матч подряд со старта сезона и повторил рекорд НХЛ
Поделиться
В Бостоне на стадионе «Ти-Ди Гарден» прошёл очередной матч регулярного чемпионата НХЛ между «Бостон Брюинз» и «Чикаго Блэкхоукс». Разгромную победу в матче одержали хозяева со счётом 6:1.
«Бостон» выиграл 11-й домашний матч подряд со старта сезона и повторил рекорд НХЛ, установленный «Чикаго» в сезоне-1963/1964 и повторённый «Флоридой» в прошлом сезоне. Напомним, в сезоне-2021/2022 «Флорида» не смогла установить новый рекорд, уступив дома «Сиэтлу» (1:4).
По 10 побед одерживали «Монреаль» (2016/2017) и оригинальная «Оттава» (1925/1926). В следующем домашнем матче «Брюинз» встретятся с «Каролиной Харрикейнз» 25 ноября.
«Бостон» после 18 игр текущего сезона имеет на своём счету 32 очка и занимает первое место в общей таблице НХЛ.
Комментарии
- 20 ноября 2022
-
12:15
-
12:02
-
11:57
-
11:29
-
11:08
-
10:31
-
10:01
-
09:50
-
09:30
-
09:15
-
08:48
-
08:25
-
08:19
-
08:08
-
08:04
-
07:43
-
07:31
-
07:15
-
07:10
-
07:02
-
06:57
-
06:50
-
06:45
-
05:54
-
05:41
-
05:29
-
03:21
-
03:03
- 19 ноября 2022
-
23:51
-
23:44
-
23:37
-
22:49
-
22:41
-
22:21
-
22:05
Партнерский контент