В Бостоне на стадионе «Ти-Ди Гарден» прошёл очередной матч регулярного чемпионата НХЛ между «Бостон Брюинз» и «Чикаго Блэкхоукс». Разгромную победу в матче одержали хозяева со счётом 6:1.

«Бостон» выиграл 11-й домашний матч подряд со старта сезона и повторил рекорд НХЛ, установленный «Чикаго» в сезоне-1963/1964 и повторённый «Флоридой» в прошлом сезоне. Напомним, в сезоне-2021/2022 «Флорида» не смогла установить новый рекорд, уступив дома «Сиэтлу» (1:4).

По 10 побед одерживали «Монреаль» (2016/2017) и оригинальная «Оттава» (1925/1926). В следующем домашнем матче «Брюинз» встретятся с «Каролиной Харрикейнз» 25 ноября.



«Бостон» после 18 игр текущего сезона имеет на своём счету 32 очка и занимает первое место в общей таблице НХЛ.