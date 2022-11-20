Российский нападающий «Сент-Луиса» Бучневич признан первой звездой игрового дня в НХЛ
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Сегодня прошёл очередной игровой день в НХЛ, по итогам которого пресс-служба лиги выбрала трёх лучших игроков.
Первой звездой игрового дня стал российский нападающий «Сент-Луис Блюз» Павел Бучневич. Россиянин во встрече с «Анахаймом» набрал четыре очка — забросил две шайбы и отдал две результативные передачи. Показатель полезности составил «+4». Форвард провёл на площадке 19 минут и 53 секунды, нанеся по воротам соперника три броска.
Второй звездой игрового дня был признан защитник «Бостона» Чарли Макэвой. В матче с «Чикаго» (6:1) игрок обороны отметился четырьмя результативными передачами.
Третьей звездой дня признали голкипера «Питтсбурга» Тристана Джерри, оформившего шат-аут, отразив все 32 броска в игре с «Виннипегом» (3:0).
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