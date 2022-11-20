Матч-центр Новости Главное о ЧМ-2022 Видео Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Российский нападающий «Сент-Луиса» Бучневич признан первой звездой игрового дня в НХЛ

Российский нападающий «Сент-Луиса» Бучневич признан первой звездой игрового дня в НХЛ
Комментарии

Сегодня прошёл очередной игровой день в НХЛ, по итогам которого пресс-служба лиги выбрала трёх лучших игроков.

Первой звездой игрового дня стал российский нападающий «Сент-Луис Блюз» Павел Бучневич. Россиянин во встрече с «Анахаймом» набрал четыре очка — забросил две шайбы и отдал две результативные передачи. Показатель полезности составил «+4». Форвард провёл на площадке 19 минут и 53 секунды, нанеся по воротам соперника три броска.

Второй звездой игрового дня был признан защитник «Бостона» Чарли Макэвой. В матче с «Чикаго» (6:1) игрок обороны отметился четырьмя результативными передачами.

Третьей звездой дня признали голкипера «Питтсбурга» Тристана Джерри, оформившего шат-аут, отразив все 32 броска в игре с «Виннипегом» (3:0).

«Мог пять забивать!» Россиянин провёл матч жизни, а НХЛ отняла у него уникальный рекорд «Мог пять забивать!» Россиянин провёл матч жизни, а НХЛ отняла у него уникальный рекорд
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022