Андрей Миронов вышел на шестое место в истории московского «Динамо» по сыгранным матчам

Вчера, 19 ноября, московское «Динамо» переиграло «Куньлунь Ред Стар» (5:3) в матче регулярного чемпионата КХЛ.
Этот матч стал 527-м для защитника и капитана московской команды Андрея Миронова. Как сообщает сайт истории московского «Динамо», Миронов вышел на шестое место в истории клуба по сыгранным матчам, превзойдя достижение Алексея Трощинского (526).
Клубный рекорд принадлежит Сергею Вышедкевичу (642), следом располагаются Валерий Васильев и Зинэтула Билялетдинов. Далее располагаются Василий Первухин и Александр Мальцев.
28-летний Миронов является членом сразу шести символических клубов, а именно Клуба Станислава Петухова (350 и более матчей – 522), Клуба братьев Голиковых (100 и более очков – 128), Клуба Валерия Васильева (30 и более шайб среди защитников — 32), Клуба Бориса Петелина (100+ матчей кряду в составе – 152), Клуба Николая Поставнина (два полных сезона за клуб) и Клуба Олега Толмачёва (10 сезонов в клубе).
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