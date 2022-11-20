Защитник «Детройта» Зайдер побил рекорд легенды клуба Лидстрёма по ассистам до 22 лет

В Коламбусе на стадионе «Нейшнвайд-Арена» прошёл очередной матч регулярного чемпионата НХЛ, в котором «Коламбус Блю Джекетс» принимал «Детройт Ред Уингз». Матч закончился разгромной победой гостей со счётом 6:1.
Защитник «Детройта» Мориц Зайдер отметился тремя результативными передачами. Всего за карьеру в НХЛ 21-летний немецкий защитник провёл 100 матчей, в которых набрал 59 (8+51) очков. Таким образом, молодой немец обошёл легендарного шведского защитника «крыльев» Никласа Лидстрёма по результативным передачам за клуб до достижения возраста 22 лет. У именитого шведа на момент достижения этого возраста было 49 результативных передач и 60 очков в 80 матчах за «Детройт».
«Детройт» после 18 матчей текущего сезона занимает шестую строчку в таблице Восточной конференции.
- 20 ноября 2022
-
14:03
-
13:20
-
13:08
-
12:39
-
12:15
-
12:02
-
11:57
-
11:29
-
11:08
-
10:31
-
10:01
-
09:50
-
09:30
-
09:15
-
08:48
-
08:25
-
08:19
-
08:08
-
08:04
-
07:43
-
07:31
-
07:15
-
07:10
-
07:02
-
06:57
-
06:50
-
06:45
-
05:54
-
05:41
-
05:29
-
03:21
-
03:03
- 19 ноября 2022
-
23:51
-
23:44
-
23:37