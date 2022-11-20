Защитник «Детройта» Зайдер побил рекорд легенды клуба Лидстрёма по ассистам до 22 лет

В Коламбусе на стадионе «Нейшнвайд-Арена» прошёл очередной матч регулярного чемпионата НХЛ, в котором «Коламбус Блю Джекетс» принимал «Детройт Ред Уингз». Матч закончился разгромной победой гостей со счётом 6:1.

Защитник «Детройта» Мориц Зайдер отметился тремя результативными передачами. Всего за карьеру в НХЛ 21-летний немецкий защитник провёл 100 матчей, в которых набрал 59 (8+51) очков. Таким образом, молодой немец обошёл легендарного шведского защитника «крыльев» Никласа Лидстрёма по результативным передачам за клуб до достижения возраста 22 лет. У именитого шведа на момент достижения этого возраста было 49 результативных передач и 60 очков в 80 матчах за «Детройт».

«Детройт» после 18 матчей текущего сезона занимает шестую строчку в таблице Восточной конференции.