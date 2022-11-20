ИИХФ проведёт тестовый турнир по хоккею 3х3 на юношеской Олимпиаде — 2024

Президент Международной федерации хоккея Люк Тардиф сообщил, что планируется проведение турнира по хоккею в формате 3х3 на юношеской Олимпиаде в Южной Корее в 2024 году. Планируется, что в дальнейшем такой формат будет введён в остальные международные турниры.
«На данный момент ИИХФ одобрила проведение турнира 3х3 только на юношеских Олимпийских играх 2024 года в Южной Корее. В турнире примут участие команды, занимающие в рейтинге с 11-го по 20-е места. Соревнования будут тестовыми для этой дисциплины перед дальнейшими турнирами ИИХФ», — приводит слова Тардифа ТАСС.
Зимняя юношеская Олимпиада пройдет с 19 января по 2 февраля 2024 года в Пхёнчхане. Напомним, минувшим летом КХЛ впервые провела хоккейный турнир в формате 3х3. На турнире выступили 68 игроков в составе восьми команд.
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