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«Мы избалованны». Тренер «Колорадо» высказался о шат-ауте Георгиева в игре с «Вашингтоном»

«Мы избалованны». Тренер «Колорадо» высказался о шат-ауте Георгиева в игре с «Вашингтоном»
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Главный тренер «Колорадо Эвеланш» Джаред Беднар высказался об игре голкипера Александра Георгиева в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги с «Вашингтон Кэпиталз». Российский вратарь «лавин» оформил «сухарь», сделав 32 спасения.

«В прошлый раз Францоуз украл для нас матч. Сегодня другой вратарь выходит, играет отлично и оформляет шат-аут. Я думаю, что сейчас мы избалованны в этом отношении. Оба парня играют очень хорошо», — приводит слова Беднара официальный сайт НХЛ.

Ранее завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Вашингтон Кэпиталз» принимал «Колорадо Эвеланш». Встреча прошла в Вашингтоне на стадионе «Кэпитал Уан-Арена» и завершилась победой гостей со счётом 4:0.

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