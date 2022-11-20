Кожевников: СКА старается показать советский хоккей, но надо и «мусорные» голы забивать

Двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников оценил неудачную серию СКА в последних матчах. Петербургский клуб уступил в пяти из последних шести матчей.
«СКА — самобытная молодая команда, и спады должны быть. Там есть опытные игроки, они должны что-то привнести. И потом, они же не проигрывают в пять-шесть шайб, бьются до конца. Надо этот момент переломить, и всё будет нормально. Главное, что СКА играет, на них приятно смотреть.
Главный тренер СКА неопытный? Ну, Рома (Роман Ротенберг. — Прим. «Чемпионата») всё время в хоккее. СКА играет-то красиво. Не думаю, что болельщики прямо сейчас в обидах. Просто порой перебарщивают. Стараются показать наш древний советский хоккей — «разорвать», забить в пустые ворота. Иногда надо «мусорные» голы забивать, чтобы результат сделать. Потому уже красоту показывать. Никто не против.
Возможное увольнение Ротенберга? А за что? Пять матчей проиграли, у них отрыв дай бог какой. Игра есть — самое главное. За что увольнять? Никто на это не решится. Но даже без юмора я говорю: команда играет хорошо, не перестаёт бороться. Не везёт где-то. Сейчас их прорвёт», — цитирует Кожевникова «РБ Спорт».
СКА потерпел два поражения подряд, однако всё равно остаётся на первом месте в общей таблице лиги. Отрыв от ближайшего преследователя в лице екатеринбургского «Автомобилиста» составляет восемь очков.
- 20 ноября 2022
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