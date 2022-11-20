Сушинский: у СКА большой отрыв был от преследователей, можно поиграться

Бывший форвард СКА и сборной России Максим Сушинский оценил игру СКА в последних матчах и рассказал про обмен между СКА и «Северсталью».

«В СКА нет кризиса. «Авангард» на старте сезона потерпел шесть поражений подряд. Потом у «Ак Барса» началась неудачная серия, они «валились», сейчас потихонечку выбираются. «Магнитка» часто выигрывала подряд, потом часто проигрывала. Это говорит о том, что есть хороший уровень КХЛ. Не уровень команд, а уровень конкуренции.

В чемпионате можно экспериментировать, что-то пробовать? Для того и существует чемпионат. У СКА большой отрыв был от преследователей. Можно поиграться.

Удивил ли обмен вратарей: Самонов отправился в «Северсталь» из СКА, а в Петербург вместо него приехал Подъяпольский? Честно говоря, да. Хорошая была связка Николаев — Самонов. Не знаю, почему так в СКА решили. Но Подъяпольский хорош был в Череповце. Посмотрим, как он себя в Петербурге проявит. У СКА другие задачи, там другие порядки. Всё это будет давить.

Не будет ли Ротенберг сейчас рубить сплеча? Устраивать новые обмены? Не думаю, что так нужно делать. До этого команда играла хорошо. И сейчас ничего страшного не произошло», — сказал Сушинский в интервью «РБ Спорт».

СКА проиграл последние пять из шести сыгранных матчей, но продолжает возглавлять турнирную таблицу Западной конференции КХЛ.