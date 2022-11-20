Череповецкая «Северсталь» поместила защитника Никиту Хлыстова в список отказов, сообщает официальный телеграм-канал клуба.

Хлыстов перешёл в «Северсталь» в сезоне-2021/2022. За череповецкую команду 29-летний игрок обороны в общей сложности провёл 33 игры, в которых набрал 8 (2+6) очков.

Всего в рамках Континентальной хоккейной лиги Хлыстов сыграл в 340 играх, в которых забросил девять шайб и отдал 29 результативных передач при показателе полезности «-38».

Череповецкий клуб после 32 сыгранных матчей набрал 32 очка и расположился на девятом месте в турнирной таблице Западной конференции Континентальной хоккейной лиги. В следующем матче «Северсталь» примет на своём льду московское «Динамо» 22 ноября в 19:00 мск.