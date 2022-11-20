Матч-центр Новости Главное о ЧМ-2022 Видео Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

ЦСКА упустил преимущество в две шайбы, но победил «Витязь» в овертайме, сняв вратаря

ЦСКА упустил преимущество в две шайбы, но победил «Витязь» в овертайме, сняв вратаря
Комментарии

В Балашихе завершился матч в рамках регулярного сезона Фонбет Чемпионата Континентальной хоккейной лиги. «Витязь» принимал на своём льду ЦСКА. Победу в овертайме со счётом 4:3 (1:0, 0:1, 2:2, 1:0) одержали армейцы.

На второй минуте первого периода счёт в матче открыл нападающий ЦСКА Владислав Каменев с передач Максима Мамина и Константина Окулова.

На первой минуте второго периода восстановил равенство в счёте Владислав Кара с передачи Станислава Ярового.

На 14-й минуте заключительной двадцатиминутки Владислав Каменев с передач Константина Окулова и Никиты Нестерова сделал дубль. Третью шайбу армейцев забросил Тахир Мингачёв с передач Матвея Гуськова и Прохора Полтапова. Спустя 28 секунд сократил отставание Никита Гончаров с передач Владимира Галузина и Вячеслава Сараева. Менее чем через минуту Гончаров сделал дубль, переведя матч в дополнительное время.

В овертайме победный бросок на счету защитника ЦСКА Владислава Провольнева при игре 4 на 3.

Фонбет Чемпионат КХЛ
20 ноября 2022, воскресенье. 17:00 МСК
Витязь
Московская область
Окончен
3 : 4
ОТ
ЦСКА
Москва
0:1 Каменев (Мамин, Окулов) – 02:00 (5x5)   1:1 Кара (Яровой) – 20:48 (5x5)   1:2 Каменев (Окулов, Нестеров) – 53:00 (4x4)   1:3 Мингачёв (Гуськов, Полтапов) – 56:26 (5x5)   2:3 Гончаров (Галузин, Сараев) – 57:54 (5x5)   3:3 Гончаров (Уилсон, Воронков) – 58:33 (5x5)   3:4 Провольнев (Плотников) – 64:19 (3x3)

Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ. Права на видео принадлежат ООО «КХЛ».

Следующий матч «Витязь» сыграет в гостях с минским «Динамо» 22 ноября в 19:10 мск. ЦСКА в этот же день встретится в Санкт-Петербурге с местным СКА в 19:30 мск.

Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022