ЦСКА упустил преимущество в две шайбы, но победил «Витязь» в овертайме, сняв вратаря

В Балашихе завершился матч в рамках регулярного сезона Фонбет Чемпионата Континентальной хоккейной лиги. «Витязь» принимал на своём льду ЦСКА. Победу в овертайме со счётом 4:3 (1:0, 0:1, 2:2, 1:0) одержали армейцы.

На второй минуте первого периода счёт в матче открыл нападающий ЦСКА Владислав Каменев с передач Максима Мамина и Константина Окулова.

На первой минуте второго периода восстановил равенство в счёте Владислав Кара с передачи Станислава Ярового.

На 14-й минуте заключительной двадцатиминутки Владислав Каменев с передач Константина Окулова и Никиты Нестерова сделал дубль. Третью шайбу армейцев забросил Тахир Мингачёв с передач Матвея Гуськова и Прохора Полтапова. Спустя 28 секунд сократил отставание Никита Гончаров с передач Владимира Галузина и Вячеслава Сараева. Менее чем через минуту Гончаров сделал дубль, переведя матч в дополнительное время.

В овертайме победный бросок на счету защитника ЦСКА Владислава Провольнева при игре 4 на 3.

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Следующий матч «Витязь» сыграет в гостях с минским «Динамо» 22 ноября в 19:10 мск. ЦСКА в этот же день встретится в Санкт-Петербурге с местным СКА в 19:30 мск.