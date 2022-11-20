«Вашингтон» отправил нападающего Коннора Макмайкла в АХЛ
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«Вашингтон Кэпиталз» отправил нападающего Коннора Макмайкла в клуб АХЛ «Херши», сообщает журналист Тарик Эль-Башир в своём «твиттере».
Таким образом, освобождается место в составе для Дмитрия Орлова или Ти Джея Оши, которые могут быть вызваны из списка травмированных.
Макмайкл в текущем регулярном сезоне Национальной хоккейной лиги сыграл за «столичных» шесть матчей, в которых 21-летний форвард не отметился результативными действиями.
Орлов не играл за «Вашингтон» с 6 ноября 2022 года. В матче с «Аризоной» российский защитник получил повреждение по ходу первого периода матча и после первого перерыва не вернулся на площадку.
«Кэпиталз» занимают 13-е место в турнирной таблице Восточной конференции, имея в активе 17 очков после 20 матчей.
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