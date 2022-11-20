Макдэвид установил рекорд «Эдмонтона» по голам в овертайме
Поделиться
В Эдмонтоне на стадионе «Роджерс Плэйс» прошёл очередной матч Национальной хоккейной лиги между «Эдмонтон Ойлерз» и «Вегас Голден Найтс». Победу в овертайме одержали хозяева со счётом 4:3.
Капитан «нефтяников» Коннор Макдэвид забросил победную шайбу в овертайме. Этот гол стал для 25-летнего центрального нападающего 14-м в овертайме за клуб, что является рекордом «Эдмонтона», сообщает пресс-служба лиги.
Макдэвид обошёл Тейлора Холла, выступавшего за «Ойлерз» с 2010 по 2016 год.
Рекордсменом по голам в овертайме является форвард «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин. На его счету 24 шайбы в дополнительное время.
В следующем матче «Эдмонтон» встретится с «Нью-Джерси Дэвилз» на выезде в ночь на 22 ноября в 3:00 мск.
Комментарии
- 20 ноября 2022
-
21:30
-
21:30
-
21:24
-
20:56
-
20:44
-
20:15
-
19:43
-
19:29
-
18:57
-
17:55
-
17:24
-
16:58
-
16:37
-
15:25
-
15:17
-
14:32
-
14:03
-
13:20
-
13:08
-
12:39
-
12:15
-
12:02
-
11:57
-
11:29
-
11:08
-
10:31
-
10:01
-
09:50
-
09:30
-
09:15
-
08:48
-
08:25
-
08:19
-
08:08
-
08:04
Партнерский контент