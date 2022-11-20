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Макдэвид установил рекорд «Эдмонтона» по голам в овертайме

Макдэвид установил рекорд «Эдмонтона» по голам в овертайме
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В Эдмонтоне на стадионе «Роджерс Плэйс» прошёл очередной матч Национальной хоккейной лиги между «Эдмонтон Ойлерз» и «Вегас Голден Найтс». Победу в овертайме одержали хозяева со счётом 4:3.

Капитан «нефтяников» Коннор Макдэвид забросил победную шайбу в овертайме. Этот гол стал для 25-летнего центрального нападающего 14-м в овертайме за клуб, что является рекордом «Эдмонтона», сообщает пресс-служба лиги.

Макдэвид обошёл Тейлора Холла, выступавшего за «Ойлерз» с 2010 по 2016 год.

Рекордсменом по голам в овертайме является форвард «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин. На его счету 24 шайбы в дополнительное время.

В следующем матче «Эдмонтон» встретится с «Нью-Джерси Дэвилз» на выезде в ночь на 22 ноября в 3:00 мск.

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