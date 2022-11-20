Тренер ЦСКА Фёдоров: не ошибается тот, кто не играет, хороший опыт для нас

Главный тренер ЦСКА Сергей Фёдоров подвёл итоги встречи с «Витязем» (4:3 ОТ) и прокомментировал юбилейный 100-й матч в тренерской карьере.

«Думаю, была очень хорошая, равная игра. В первом периоде мы играли чуть-чуть лучше соперника. Во втором периоде «Витязь» прибавил в скорости. Мы не вывели шайбу, играли в своей зоне чуть больше, чем нужно. В третьем периоде удалось создать голевые моменты, но, к сожалению, забили только в концовке. Повели, играли спокойно, но ошиблись у себя в зоне обороны. Парни молодчики, продолжили играть. Это хороший опыт для нас. Ошибки мы разберём. Не ошибается тот, кто не играет. В овертайме понравилась концентрация, внимание — в конечном счёте это принесло нам победу.

Что для меня значит 100-й матч в тренерской карьере? Ещё не ощущаю себя на все 100% главным тренером команды ЦСКА. Ты вроде бы на скамейке, руководишь процессом, но, мне кажется, я больше на льду, чем на скамейке. И над этим нужно тоже поработать. Всё-таки нужно руководить командой, быть ответственным за ребят — это подразумевает определённое спокойствие. Наверное, первые ощущения — радость от победы, парни молодцы, огромное им спасибо. Не думал, что 100 матчей так быстро проходят, всего полтора года прошло. Благодарен за доверие болельщикам, всей дружине, штабу, обслуживающему персоналу. Рад, что у нас получилось сегодня довести дело до победы», — приводит слова Фёдорова сайт ЦСКА.

ЦСКА занимает вторую строчку в турнирной таблице Западной конференции, имея в активе 47 очков.