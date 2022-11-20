Тренер «Витязя» Буцаев: доказали сами себе, что можем переворачивать такие матчи

Главный тренер «Витязя» Вячеслав Буцаев прокомментировал поражение в матче с ЦСКА (3:4 ОТ) и рассказал, что заработанное очко в матче очень важно в плане психологии команды.

«Жаль проигрывать такие матчи, когда возвращаешься в игру, проигрывая две шайбы. Похвалю ребят, играли до конца, проявили характер, не сдались при счёте 1:2. Соперник в овертайме использовал свои наработки, которые он применял с прошлого сезона. Не могу предъявить претензии ребятам, ловили шайбы на себя. Хорошо оборонялись. Но количество всё же перешло в качество.



Это очень-очень ценное очко для нас, несмотря на поражение в овертайме. Ценное и в плане психологии. Мы проявили себя как команда. Мы доказали сами себе, что можем переворачивать такие матчи и добиваться для себя положительного результата», — цитирует Буцаева сайт «Витязя».

После поражения подмосковный клуб опустился на седьмое место в турнирной таблице Западной конференции, имея в активе 35 очков. Следующий матч «Витязь» сыграет в гостях с минским «Динамо» 22 ноября.