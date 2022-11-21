Сын Малкина озвучил состав «Питтсбурга» на 1000-й матч отца в НХЛ в раздевалке команды

6-летний Никита Малкин, сын российского нападающего «Питтсбург Пингвинз» Евгения Малкина, сделал необычный подарок отцу на значимую юбилейную отметку в 1000 матчей в НХЛ, покорение которой пришлось на выездную встречу регулярного чемпионата с «Чикаго Блэкхоукс».

В тайне от отца Никита зашёл в раздевалку с представителем команды после того как тренер дал игрокам установку на матч. У него в руках был листок, на котором были записаны фамилии игроков, которые появятся на льду в стартовых пятёрках, которые и озвучил Никита. После каждой названной фамилии все хоккеисты поддерживали его бурными овациями, после этого он подошёл к отцу и крепко обнял его.

«Сюрприз удался», — гласит подпись жены Малкина – Анны Кастеровой, которая и опубликовала соответствующее видео в своём телеграм-канале.

Напомним, Евгений пришёл к этой отметке в 1000 игр в НХЛ, имея в своём активе 451 заброшенную шайбу и 714 результативных передач (1165 очков), заработав коэффициент полезности «+61». В нынешнем сезоне на его счету 19 (7+12) результативных действий в 18 матчах.