Сын Малкина озвучил состав «Питтсбурга» на 1000-й матч отца в НХЛ в раздевалке команды

6-летний Никита Малкин, сын российского нападающего «Питтсбург Пингвинз» Евгения Малкина, сделал необычный подарок отцу на значимую юбилейную отметку в 1000 матчей в НХЛ, покорение которой пришлось на выездную встречу регулярного чемпионата с «Чикаго Блэкхоукс».
В тайне от отца Никита зашёл в раздевалку с представителем команды после того как тренер дал игрокам установку на матч. У него в руках был листок, на котором были записаны фамилии игроков, которые появятся на льду в стартовых пятёрках, которые и озвучил Никита. После каждой названной фамилии все хоккеисты поддерживали его бурными овациями, после этого он подошёл к отцу и крепко обнял его.
«Сюрприз удался», — гласит подпись жены Малкина – Анны Кастеровой, которая и опубликовала соответствующее видео в своём телеграм-канале.
Напомним, Евгений пришёл к этой отметке в 1000 игр в НХЛ, имея в своём активе 451 заброшенную шайбу и 714 результативных передач (1165 очков), заработав коэффициент полезности «+61». В нынешнем сезоне на его счету 19 (7+12) результативных действий в 18 матчах.
- 21 ноября 2022
-
04:24
-
04:07
-
03:41
-
02:45
- 20 ноября 2022
-
23:50
-
22:38
-
22:30
-
22:27
-
22:00
-
21:30
-
21:30
-
21:24
-
20:56
-
20:44
-
20:15
-
19:43
-
19:29
-
18:57
-
17:55
-
17:24
-
16:58
-
16:37
-
15:25
-
15:17
-
14:32
-
14:03
-
13:20
-
13:08
-
12:39
-
12:15
-
12:02
-
11:57
-
11:29
-
11:08
-
10:31