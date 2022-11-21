Малкину удалось отметиться заброшенной шайбой в 1000-м матче в НХЛ

В Чикаго (США) на стадионе «Юнайтед-Центр» в эти минуты проходит встреча регулярного чемпионата НХЛ, в которой «Чикаго Блэкхоукс» принимает «Питтсбург Пингвинз». Идёт второй период, гости ведут – 3:0.
На старте второго периода отличиться удалось 36-летнему российскому нападающему «Питтсбурга» Евгению Малкину, который проводит свой юбилейный – 1000-й матч в НХЛ. Ему ассистировали нападающий Райан Пилинг и защитник Пьер-Оливье Жозеф.
Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ.
Напомним, Евгений пришёл к этой отметке в 1000 игр в НХЛ, имея в своём активе 452 заброшенные шайбы и 714 результативных передач (1166 очков), заработав коэффициент полезности «+62». В нынешнем сезоне на его счету 20 (8+12) результативных действий в 19 матчах.
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