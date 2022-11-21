Гол Чинахова помог «Коламбусу» обыграть «Флориду»
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Завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Коламбус Блю Джекетс» принимал «Флориду Пантерз». Встреча прошла в Коламбусе (США) на стадионе «Нейшнвайд-Арена» и закончилась со счетом 5:3 в пользу хозяев.
«Коламбус Блю Джекетс» проигрывал по ходу игры, однако ход матча начал меняться с гола россиянина Егора Чинахова на 12 минуте встречи.
В составе «Блю Джекетс» отличились Егор Чинахов, Кент Джонсон, Шон Курали, Джонни Годро, а также Бун Дженнер. За «Флориду» забрасывали Мэттью Ткачук, Аарон Экблад и Колин Уайт.
В следующем матче команда из Коламбуса встретится с
«Монреалем» Канадиенс», а «Флорида» сыграет с «Бостоном» Брюинз». Оба матча начнутся 24 ноября.
НХЛ - регулярный чемпионат
21 ноября 2022, понедельник. 02:00 МСК
Коламбус Блю Джекетс
Коламбус
Окончен
5 : 3
Флорида Пантерз
Санрайз
0:1 Ткачук (Форслинг) – 07:52 (5x5) 1:1 Чинахов – 11:21 (5x5) 2:1 Джонсон (Годро, Бьёрк) – 22:53 (5x4) 2:2 Экблад (Форслинг, Казинс) – 36:38 (5x5) 3:2 Курали (Робинсон, Пик) – 41:57 (4x5) 4:2 Годро (Нюквист) – 47:55 (5x5) 5:2 Дженнер (Годро, Бемстрём) – 58:11 (5x4) 5:3 Уайт (Казинс, Махура) – 59:05 (5x5)
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