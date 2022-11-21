Игроки «Питтсбурга» отпраздновали 1000-й матч Малкина, повторив его движения на раскатке

В Чикаго (США) на стадионе «Юнайтед-центр» проходил очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Чикаго Блэкхоукс» принимал «Питтсбург Пингвинз». Встреча завершилась победой гостей со счётом 5:3.
Российский форвард «Пингвинз» Евгений Малкин проводил свой 1000-й матч в НХЛ. В связи с этим событием игроки «Питтсбурга» на раскате перед игрой повторили движения, которые выполнял Евгений. Таким образом они отпраздновали юбилейный матч россиянина.
Напомним, в нынешнем сезоне на счету Евгения восемь голов и 12 передач в 19 матчах регулярного чемпионата. По ходу игры с «Чикаго» Малкин записал в свой актив заброшенную шайбу. Звёздный форвард «Питтсбурга» Сидни Кросби также отметился заброшенной шайбой и тремя ассистами.
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