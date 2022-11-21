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Гол Евгения Малкина в 1000-м матче за «Питтсбург» помог команде обыграть «Чикаго»

Гол Евгения Малкина в 1000-м матче за «Питтсбург» помог команде обыграть «Чикаго»
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В Чикаго (США) на стадионе «Юнайтед-центр» завершилась встреча регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в которой «Чикаго Блэкхоукс» принимал «Питтсбург Пингвинз». Матч закончился победой гостей со счётом 5:3.

За гостей в этом матче отличились российский нападающий Евгений Малкин, Сидни Кросби, Рикард Ракелль, Джефф Картер и Брок Макгинн. А у хозяев забивали Патрик Кейн, Джуджахар Хайра и Филипп Курашев.

Это был 1000-й матч для Евгения Малкина за клуб. Напомним, в июле этого года Малкин заключил новый контракт с «Питтсбургом» сроком на четыре года на общую сумму в $ 24,4 млн ($ 6,1 млн за сезон). При этом, в каждом из сезонов будет действовать запрет на обмен в другую команду без согласия игрока.

НХЛ - регулярный чемпионат
21 ноября 2022, понедельник. 03:00 МСК
Чикаго Блэкхоукс
Чикаго
3-й период
2 : 3
Питтсбург Пингвинз
Питтсбург
0:1 Макгинн (Ракелль, Кросби) – 01:04 (5x5)   0:2 Малкин (Пилинг, Жозеф) – 22:27 (5x5)   0:3 Ракелль (Кросби, Петтерссон) – 24:07 (5x5)   1:3 Хайра (Дикинсон) – 29:39 (5x5)   2:3 Кейн (Тэйвз, Мёрфи) – 36:36 (4x4)
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