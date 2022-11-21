Гол Евгения Малкина в 1000-м матче за «Питтсбург» помог команде обыграть «Чикаго»

В Чикаго (США) на стадионе «Юнайтед-центр» завершилась встреча регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в которой «Чикаго Блэкхоукс» принимал «Питтсбург Пингвинз». Матч закончился победой гостей со счётом 5:3.



За гостей в этом матче отличились российский нападающий Евгений Малкин, Сидни Кросби, Рикард Ракелль, Джефф Картер и Брок Макгинн. А у хозяев забивали Патрик Кейн, Джуджахар Хайра и Филипп Курашев.



Это был 1000-й матч для Евгения Малкина за клуб. Напомним, в июле этого года Малкин заключил новый контракт с «Питтсбургом» сроком на четыре года на общую сумму в $ 24,4 млн ($ 6,1 млн за сезон). При этом, в каждом из сезонов будет действовать запрет на обмен в другую команду без согласия игрока.