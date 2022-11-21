Гол Евгения Малкина в 1000-м матче за «Питтсбург» помог команде обыграть «Чикаго»
Поделиться
В Чикаго (США) на стадионе «Юнайтед-центр» завершилась встреча регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в которой «Чикаго Блэкхоукс» принимал «Питтсбург Пингвинз». Матч закончился победой гостей со счётом 5:3.
За гостей в этом матче отличились российский нападающий Евгений Малкин, Сидни Кросби, Рикард Ракелль, Джефф Картер и Брок Макгинн. А у хозяев забивали Патрик Кейн, Джуджахар Хайра и Филипп Курашев.
Это был 1000-й матч для Евгения Малкина за клуб. Напомним, в июле этого года Малкин заключил новый контракт с «Питтсбургом» сроком на четыре года на общую сумму в $ 24,4 млн ($ 6,1 млн за сезон). При этом, в каждом из сезонов будет действовать запрет на обмен в другую команду без согласия игрока.
НХЛ - регулярный чемпионат
21 ноября 2022, понедельник. 03:00 МСК
Чикаго Блэкхоукс
Чикаго
3-й период
2 : 3
Питтсбург Пингвинз
Питтсбург
0:1 Макгинн (Ракелль, Кросби) – 01:04 (5x5) 0:2 Малкин (Пилинг, Жозеф) – 22:27 (5x5) 0:3 Ракелль (Кросби, Петтерссон) – 24:07 (5x5) 1:3 Хайра (Дикинсон) – 29:39 (5x5) 2:3 Кейн (Тэйвз, Мёрфи) – 36:36 (4x4)
Комментарии
- 21 ноября 2022
-
06:00
-
06:00
-
04:51
-
04:38
-
04:24
-
04:07
-
03:41
-
02:45
- 20 ноября 2022
-
23:50
-
22:38
-
22:30
-
22:27
-
22:00
-
21:30
-
21:30
-
21:24
-
20:56
-
20:44
-
20:15
-
19:43
-
19:29
-
18:57
-
17:55
-
17:24
-
16:58
-
16:37
-
15:25
-
15:17
-
14:32
-
14:03
-
13:20
-
13:08
-
12:39
-
12:15
-
12:02
Партнерский контент