Малкин занял 15-е место в истории по количеству очков в первой тысяче матчей в НХЛ

В Чикаго (США) на стадионе «Юнайтед-центр» завершилась встреча регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в которой «Чикаго Блэкхоукс» принимал «Питтсбург Пингвинз». Матч закончился победой гостей со счётом 5:3.



Это был 1000-й матч для российского нападающего Евгения Малкина за клуб. Он занял 15-е место в истории лиги по количеству очков за первую тысячу матчей в НХЛ. Всего он набрал 1165 очков. Первым в этом списке числится Уэйн Гретцки (2265 очков). Среди россиян Малкина никто не обогнал.



Напомним, в июле этого года Малкин заключил новый контракт с «Питтсбургом» сроком на четыре года на общую сумму в $ 24,4 млн ($ 6,1 млн за сезон). При этом, в каждом из сезонов будет действовать запрет на обмен в другую команду без согласия игрока.