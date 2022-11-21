Евгений Малкин – вторая звезда в своём 1000-м матче за «Питтсбург»

В Чикаго (США) на стадионе «Юнайтед-центр» завершилась встреча регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в которой «Чикаго Блэкхоукс» принимал «Питтсбург Пингвинз». Матч закончился победой гостей со счётом 5:3.
Российский нападающий Евгений Малкин признан второй звездой матча. На его счету один гол. Первым стал его одноклубник Сидни Кросби, который один раз отличился и оформил хет-трик из голевых передач. Третье же место у Рикарда Ракелля. Он забросил одну шайбу и отдал одну результативную передачу.
Это был 1000-й матч для Малкина за клуб. Он занял 15-е место в истории лиги по количеству очков за первую тысячу в матчей. Всего он набрал 1165 очков. Первым в этом списке числится Уэйн Гретцки (2265 очков). Среди россиян Малкина никто не обогнал.
- 21 ноября 2022
-
07:42
-
07:22
-
07:21
-
07:00
-
06:47
-
06:38
-
06:23
-
06:19
-
06:00
-
06:00
-
04:51
-
04:38
-
04:24
-
04:07
-
03:41
-
02:45
- 20 ноября 2022
-
23:50
-
22:38
-
22:30
-
22:27
-
22:00
-
21:30
-
21:30
-
21:24
-
20:56
-
20:44
-
20:15
-
19:43
-
19:29
-
18:57
-
17:55
-
17:24
-
16:58
-
16:37
-
15:25