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Евгений Малкин – вторая звезда в своём 1000-м матче за «Питтсбург»

Евгений Малкин – вторая звезда в своём 1000-м матче за «Питтсбург»
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В Чикаго (США) на стадионе «Юнайтед-центр» завершилась встреча регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в которой «Чикаго Блэкхоукс» принимал «Питтсбург Пингвинз». Матч закончился победой гостей со счётом 5:3.

Российский нападающий Евгений Малкин признан второй звездой матча. На его счету один гол. Первым стал его одноклубник Сидни Кросби, который один раз отличился и оформил хет-трик из голевых передач. Третье же место у Рикарда Ракелля. Он забросил одну шайбу и отдал одну результативную передачу.

Это был 1000-й матч для Малкина за клуб. Он занял 15-е место в истории лиги по количеству очков за первую тысячу в матчей. Всего он набрал 1165 очков. Первым в этом списке числится Уэйн Гретцки (2265 очков). Среди россиян Малкина никто не обогнал.

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