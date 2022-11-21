Евгений Малкин – вторая звезда в своём 1000-м матче за «Питтсбург»

В Чикаго (США) на стадионе «Юнайтед-центр» завершилась встреча регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в которой «Чикаго Блэкхоукс» принимал «Питтсбург Пингвинз». Матч закончился победой гостей со счётом 5:3.



Российский нападающий Евгений Малкин признан второй звездой матча. На его счету один гол. Первым стал его одноклубник Сидни Кросби, который один раз отличился и оформил хет-трик из голевых передач. Третье же место у Рикарда Ракелля. Он забросил одну шайбу и отдал одну результативную передачу.



Это был 1000-й матч для Малкина за клуб. Он занял 15-е место в истории лиги по количеству очков за первую тысячу в матчей. Всего он набрал 1165 очков. Первым в этом списке числится Уэйн Гретцки (2265 очков). Среди россиян Малкина никто не обогнал.