Российский форвард «Пингвинз» Евгений Малкин в игре с «Чикаго Блэкхоукс» проводил свой 1000-й матч в НХЛ. В связи с этим событием игроки «Питтсбурга» на раскате перед игрой повторили движения, которые выполнял Евгений. Таким образом они отпраздновали юбилейный матч россиянина.

Нападающий «Пингвингз» Сидни Кросби рассказал, как придумал устроить раскатку «Питтсбурга» в стиле Малкина.

«Отличная подводка к матчу с раскаткой, с Никитой и Анной. И победа сделала всё ещё более исключительным. Много эмоций, время течёт так быстро. Счастлив, что мы выиграли. На раскатке Джино делает такие оригинальные движения, что мы решили подурачиться с этим. Мы много вариантов обсуждали, и этот показался логичным», — заявил Кросби в интервью после матча.

Напомним, в нынешнем сезоне на счету Евгения восемь голов и 12 передач в 19 матчах регулярного чемпионата.