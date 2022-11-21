«Питтсбург» поделился фотографией Малкина с шайбой с его 1000-го матча в НХЛ

В Чикаго (США) на стадионе «Юнайтед-центр» завершилась встреча регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в которой «Чикаго Блэкхоукс» принимал «Питтсбург Пингвинз». Матч закончился победой гостей со счётом 5:3.



Это был 1000-й матч для российского нападающего Евгения Малкина за клуб. Пресс-служба команды поздравила форварда после матча, выложив его фотографию с шайбой с памятной для россиянина встречи.



«1000 матчей за «Питтсбург Пингвинз», – подписали фотографию в клубе.

Фото из социальной сети «Питтсбурга»

Напомним, в июле этого года Малкин заключил новый контракт с «Питтсбургом» сроком на четыре года на общую сумму в $ 24,4 млн ($ 6,1 млн за сезон). При этом, в каждом из сезонов будет действовать запрет на обмен в другую команду без согласия игрока.