47 сейвов Тарасова — второй результат в истории «Коламбуса» для новичков

Завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Коламбус Блю Джекетс» принимал «Флориду Пантерз». Встреча прошла в Коламбусе (США) на стадионе «Нейшнвайд-Арена» и закончилась со счетом 5:3 в пользу хозяев.
Российский голкипер «Блю Джекетс» Даниил Тарасов отразил 47 бросков по своим воротам. Этот результат – второй в истории клуба для новичков. Лучше был только Паскаль Леклер в 2016 году. Тогда он совершил 37 сейвов.
В составе «Блю Джекетс» отличились Егор Чинахов, Кент Джонсон, Шон Курали, Джонни Годро, а также Бун Дженнер. За «Флориду» забрасывали Мэттью Ткачук, Аарон Экблад и Колин Уайт.
В следующем матче команда из Коламбуса встретится с
«Монреалем» Канадиенс», а «Флорида» сыграет с «Бостоном» Брюинз». Оба матча начнутся 24 ноября.
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