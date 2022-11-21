Евгений Малкин получил шлем гладиатора как лучший игрок «Питтсбурга» в матче с «Чикаго»
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Российский нападающий «Питтсбург Пингвинз» Евгений Малкин получил шлем гладиатора как лучший игрок матча регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги с «Чикаго Блэкхоукс». Эта встреча стала для него 1000-й в НХЛ. Малкин, получив шлем, выступил с небольшой речью.
«Я хочу поблагодарить каждого. Очень эмоциональный день для меня. Сид, спасибо за гол (смеётся). Это важная победа для нас. Особенный день, но я хочу, чтобы это был особенный год. Вперёд, ребята!» — сказал Малкин.
Напомним, в Чикаго (США) на стадионе «Юнайтед-центр» завершилась встреча регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в которой «Чикаго Блэкхоукс» принимал «Питтсбург Пингвинз». Матч закончился победой гостей со счётом 5:3.
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