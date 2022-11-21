Матч-центр Новости Главное о ЧМ-2022 Видео Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Нефтехимик — Адмирал. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
18:50 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

«Это опустошает». Тренер «Чикаго» высказался о поражении после в матче с «Питтсбургом»

«Это опустошает». Тренер «Чикаго» высказался о поражении после в матче с «Питтсбургом»
Комментарии

Главный тренер «Чикаго Блэкхоукс» Люк Ричардсон эмоционально высказался после поражения в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Питтсбург Пингвинз». «Чёрные ястребы» отыгрались с 0:3, но всё равно проиграли — 3:5.

«Это опустошает. Я знаю, что ребята, должно быть, очень опустошены. Они приложили много усилий. Игра была намного лучше. Знаю, что мы проигрывали со счётом 0:3, но очень радовало, что ребята усердно играли, прессингуя и работая клюшками, создавая для нас гораздо больше времени в зоне атаки. К сожалению, мы отставали. Это действительно сложно, но отдайте им должное.

Я не думаю, что в НХЛ вознаграждают за какие-либо поражения… Конечно, есть и плюсы по сравнению с прошлой встречей. Прошлый матч был одним из первых, когда у нас, похоже, не было сил для того, чтобы смириться с необходимостью сражаться всё время, даже если в третьем периоде это выглядело эстетически немного лучше», — приводит слова Ричардсона официальный сайт НХЛ.

Новость по теме
Трибуны в Чикаго поприветствовали аплодисментами Малкина в его 1000-м матче в НХЛ
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022