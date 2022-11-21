В «Металлурге» прокомментировали 1000-й матч Евгения Малкина в НХЛ

Первый вице-президент, директор магнитогорского «Металлурга» Сергей Ласьков прокомментировал 1000-й матч российского нападающего «Питтсбург Пингвинз» Евгения Малкина в НХЛ. Форвард является воспитанником магнитогорского хоккея.



«Конечно, поздравляем Евгения Малкина с таким достижением. Самое главное, чего хочется пожелать, — здоровья и по-прежнему держать себя в форме. Рады ли будем видеть его в нашей команде? Да, но он мальчик взрослый, сам для себя определит. Так что держать для него место — ну, наверное, нет, потому что Женька уже заявил, что хочет закончить в «Питтсбурге». Тем более у него всё равно контракт. А так — решим. Приедет — будем разбираться», — сказал Ласьков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Панышевым.