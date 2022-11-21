Рейтинг тренеров КХЛ: Кравец в одном шаге от лидерства, Знарку рано расслабляться
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Редакция «Чемпионата» составила рейтинг тренеров КХЛ сезона-2022/2023 на текущий момент. При его составлении учитываются кредит доверия тренера в клубе, результаты команды в нынешнем сезоне, качество игры и общественное мнение. В скобках указано место тренера в рейтинге на прошлой неделе.
|Место
|Тренер
|Клуб
|1 (1).
|Леонид Тамбиев
|«Адмирал»
|2 (2).
|Михаил Кравец
|«Авангард»
|3 (5).
|Николай Заварухин
|«Автомобилист»
|4 (4).
|Андрей Мартемьянов
|«Сибирь»
|5 (8).
|Сергей Фёдоров
|ЦСКА
|6 (6).
|Игорь Ларионов
|«Торпедо»
|7 (3).
|Роман Ротенберг
|СКА
|8 (10).
|Илья Воробьёв
|«Металлург»
|9 (-).
|Игорь Гришин
|«Спартак»
|10 (12).
|Вадим Епанчинцев
|«Амур»
|11 (11).
|Алексей Кудашов
|«Динамо» М
|12 (9).
|Виктор Козлов
|«Салават Юлаев»
|13 (7).
|Игорь Никитин
|«Локомотив»
|14 (21).
|Олег Леонтьев
|«Нефтехимик»
|15 (14).
|Вячеслав Буцаев
|«Витязь»
|16 (15).
|Грег Айрленд
|«Куньлунь»
|17 (19).
|Сергей Светлов
|ХК «Сочи»
|18 (18).
|Андрей Разин
|«Северсталь»
|19 (20).
|Олег Знарок
|«Ак Барс»
|20 (17).
|Анвар Гатиятулин
|«Трактор»
|21 (13).
|Крэйг Вудкрофт
|«Динамо» Мн
|22 (16).
|Андрей Скабелка
|«Барыс»
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