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Рейтинг тренеров КХЛ: Кравец в одном шаге от лидерства, Знарку рано расслабляться

Рейтинг тренеров КХЛ: Кравец в одном шаге от лидерства, Знарку рано расслабляться
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Редакция «Чемпионата» составила рейтинг тренеров КХЛ сезона-2022/2023 на текущий момент. При его составлении учитываются кредит доверия тренера в клубе, результаты команды в нынешнем сезоне, качество игры и общественное мнение. В скобках указано место тренера в рейтинге на прошлой неделе.

МестоТренерКлуб
1 (1).Леонид Тамбиев«Адмирал»
2 (2).Михаил Кравец«Авангард»
3 (5).Николай Заварухин«Автомобилист»
4 (4).Андрей Мартемьянов«Сибирь»
5 (8).Сергей ФёдоровЦСКА
6 (6).Игорь Ларионов«Торпедо»
7 (3).Роман РотенбергСКА
8 (10).Илья Воробьёв«Металлург»
9 (-).Игорь Гришин«Спартак»
10 (12).Вадим Епанчинцев«Амур»
11 (11).Алексей Кудашов«Динамо» М
12 (9).Виктор Козлов«Салават Юлаев»
13 (7).Игорь Никитин«Локомотив»
14 (21).Олег Леонтьев«Нефтехимик»
15 (14).Вячеслав Буцаев«Витязь»
16 (15).Грег Айрленд«Куньлунь»
17 (19).Сергей СветловХК «Сочи»
18 (18).Андрей Разин«Северсталь»
19 (20).Олег Знарок«Ак Барс»
20 (17).Анвар Гатиятулин«Трактор»
21 (13).Крэйг Вудкрофт«Динамо» Мн
22 (16).Андрей Скабелка«Барыс»
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