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Гончар объяснил, благодаря чему Малкин продолжает играть на высоком уровне в 36 лет

Гончар объяснил, благодаря чему Малкин продолжает играть на высоком уровне в 36 лет
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Бывший защитник и тренер «Питтсбург Пингвинз» Сергей Гончар поделился мыслями о нападающем команды Евгении Малкине. Специалист рассказал, благодаря чему форвард в 36 лет всё ещё сохраняет хорошую форму и играет на высоком уровне.

«Иногда люди думают, что он такой талантливый, что ему всё легко даётся. Но я вам скажу, что он много работает. Он заботится о своей диете, о том, что он ест. Дело не только в таланте, который у него есть, но и в стремлении убедиться, что он хорош и всё ещё способен соревноваться на высоком уровне», — приводит слова Гончара официальный сайт «Питтсбурга».

Отметим, что специалист выступал за «Пингвинз» с 2005 по 2010 год. Гончар также был тренером защитников — с 2015 по 2020 год.

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