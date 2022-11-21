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Экс-тренер сборной России Захаркин оценил роль Овечкина в «Вашингтоне»

Экс-тренер сборной России Захаркин оценил роль Овечкина в «Вашингтоне»
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Бывший тренер сборной России Игорь Захаркин оценил роль Александра Овечкина в «Вашингтон Кэпиталз».

«Присутствие в команде такого игрока, как Овечкин, заставляет тренеров ориентироваться на него? Здесь всё зависит от личности игрока. Если мы говорим конкретно о Саше, то мы знаем, насколько он командный игрок. Он подбадривает партнёров на тренировках и на скамейке во время матчей, не гнушается черновой работой, идёт в единоборства, отрабатывает в обороне, мотивирует, помогает ребятам, у которых хуже получается. Он ведёт себя как настоящий лидер, капитан команды. Я считаю, что очень здорово иметь такого игрока в команде. Это позитивно для команды», — сказал Захаркин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Бульчуком.

The Athletic — о провалах: в прошлом году Овечкин и Кузнецов взвалили «Кэпс» на свои плечи
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