Матч-центр Новости Главное о ЧМ-2022 Видео Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Нефтехимик — Адмирал. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
18:50 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Сушинский об Овечкине: он душа коллектива, пацаны из «Вашингтона» помогают ему с рекордом

Сушинский об Овечкине: он душа коллектива, пацаны из «Вашингтона» помогают ему с рекордом
Комментарии

Бывший форвард СКА и сборной России Максим Сушинский поделился мнением о российском нападающем «Вашингтон Кэпиталз».

«У меня такое впечатление, что «Вашингтон» играет на Овечкина лет 12. Не просто так он лучший бомбардир «Вашингтона» и лиги последние лет 10. Овечкин – такой человек, за которого радуются. Он душа коллектива, и пацаны, наоборот, помогают ему с рекордом. Это видно даже со стороны, как они выбегают всей командой поздравить с каким-то очередным рекордом, – это же не просто так. Человек заслуживает этого.

Я не думаю, что он только на льду… И в раздевалке, и человеческие какие-то отношения, поэтому здесь говорить о том, что весь «Вашингтон» играет на Овечкина, – неправильно в данной ситуации. Это было всегда так, потому что он человек-гол и на кого ещё играть? Смысл тогда в Овечкине?» — сказал Сушинский в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Бульчуком.

«Гретцки — мой кумир». Легенда «Вашингтона» высказался о погоне Овечкина за рекордом
Величие Овечкина — проклятье «Вашингтона»? Как рекорды суперзвезды влияют на его команду Величие Овечкина — проклятье «Вашингтона»? Как рекорды суперзвезды влияют на его команду
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022