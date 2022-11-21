Сушинский об Овечкине: он душа коллектива, пацаны из «Вашингтона» помогают ему с рекордом

Бывший форвард СКА и сборной России Максим Сушинский поделился мнением о российском нападающем «Вашингтон Кэпиталз».
«У меня такое впечатление, что «Вашингтон» играет на Овечкина лет 12. Не просто так он лучший бомбардир «Вашингтона» и лиги последние лет 10. Овечкин – такой человек, за которого радуются. Он душа коллектива, и пацаны, наоборот, помогают ему с рекордом. Это видно даже со стороны, как они выбегают всей командой поздравить с каким-то очередным рекордом, – это же не просто так. Человек заслуживает этого.
Я не думаю, что он только на льду… И в раздевалке, и человеческие какие-то отношения, поэтому здесь говорить о том, что весь «Вашингтон» играет на Овечкина, – неправильно в данной ситуации. Это было всегда так, потому что он человек-гол и на кого ещё играть? Смысл тогда в Овечкине?» — сказал Сушинский в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Бульчуком.
- 21 ноября 2022
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