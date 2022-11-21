Российский вратарь «Колорадо» высказался о том, что смог «засушить» Овечкина
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Российский вратарь «Колорадо Эвеланш» Александр Георгиев поделился эмоциями от сухой победы в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги с «Вашингтон Кэпиталз». Голкипер отразил все 32 броска, оформив шат-аут. Георгиев особенно выделил игру российского нападающего «столичных» Александра Овечкина.
«Я играю не против вратарей. Я играю против команды. Я хотел провести хороший матч, потому что в прошлый раз, когда я играл здесь, они забили мне пять голов. Так что было определённо приятно одержать такую победу здесь».
Восьмой номер (Александр Овечкин. — Прим. «Чемпионата») был в ударе, играя против меня, так что приятно в этот раз оформить шат-аут», — приводит слова Георгиева официальный сайт НХЛ.
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