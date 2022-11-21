Американский журналист шуткой отреагировал на 1000-й матч Малкина

Журналист The Athletic Джесси Маршалл на своей странице в «Твиттере» поделился мнением о 1000-м матче российского нападающего «Питтсбург Пингвинз» Евгения Малкина в североамериканской карьере. Юбилей пришёлся на встречу регулярного чемпионата НХЛ с «Чикаго Блэкхоукс» (5:3).

«Суть в том, что Малкин — один из моих самых любимых игроков всех времён. Воплощение бегемота. Мощный, но аккуратный в своей технике. Решения с клюшкой и катание настоящего снайпера. И всё это смешано с желанием сметать всё на своём пути. И чёрт, если бы он не был таким…

Его катание? Это словно смотреть «Луни Тюнз», где ноги мультяшных персонажей сначала крутятся, но никуда не перемещаются, а потом вдруг мчатся со скоростью 1000 миль в час», — говорится в сообщении.