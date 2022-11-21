Американский журналист шуткой отреагировал на 1000-й матч Малкина
Поделиться
Журналист The Athletic Джесси Маршалл на своей странице в «Твиттере» поделился мнением о 1000-м матче российского нападающего «Питтсбург Пингвинз» Евгения Малкина в североамериканской карьере. Юбилей пришёлся на встречу регулярного чемпионата НХЛ с «Чикаго Блэкхоукс» (5:3).
«Суть в том, что Малкин — один из моих самых любимых игроков всех времён. Воплощение бегемота. Мощный, но аккуратный в своей технике. Решения с клюшкой и катание настоящего снайпера. И всё это смешано с желанием сметать всё на своём пути. И чёрт, если бы он не был таким…
Его катание? Это словно смотреть «Луни Тюнз», где ноги мультяшных персонажей сначала крутятся, но никуда не перемещаются, а потом вдруг мчатся со скоростью 1000 миль в час», — говорится в сообщении.
Комментарии
- 21 ноября 2022
-
16:47
-
16:34
-
16:22
-
16:15
-
16:11
-
15:55
-
15:30
-
15:10
-
15:05
-
15:01
-
14:55
-
14:35
-
14:27
-
14:16
-
14:10
-
13:53
-
13:30
-
13:10
-
12:55
-
12:40
-
12:26
-
12:25
-
12:16
-
12:10
-
11:55
-
11:30
-
11:10
-
11:00
-
10:40
-
10:27
-
10:05
-
09:57
-
09:36
-
09:17
-
08:55
Партнерский контент