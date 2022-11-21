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Российский голкипер «Колорадо» рассказал о взаимоотношениях с чешским вратарём Францоузом

Российский голкипер «Колорадо» рассказал о взаимоотношениях с чешским вратарём Францоузом
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Российский голкипер «Колорадо Эвеланш» Александр Георгиев поделился мнением о выступлении команды в нынешнем сезоне. Также он рассказал об отношении чешского одноклубника, вратаря Павла Француоза.

«Хочется испытывать давление, хорошее давление. Хочется, чтобы от тебя и твоей команды команды чего-то ожидали. Ты как бы возлагаешь всё это на свои плечи. Неважно, что делают другие. У тебя всегда есть высокая планка для самого себя.

Францоуз? Он всегда готов поговорить и поделиться информацией о том, как играть в воротах. Ребята играют очень хорошо, так что они, безусловно, значительно облегчают мне работу.

Я стараюсь побеждать в каждом матче. Ребята играют потрясающе, поэтому я чувствую, что каждый раз у нас есть очень, очень хороший шанс победить», — приводит слова Георгиева официальный сайт НХЛ.

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