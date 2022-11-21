Кожевников – о работе Гришина в «Спартаке»: пока не вижу, чтобы что-то поменялось

Двукратный олимпийский чемпион по хоккею Александр Кожевников оценил работу нового главного тренера «Спартака» Игоря Гришина.

«Если команда начала выигрывать [в матчах] с сильнейшими соперниками, значит, в команде что-то поменялось. И зритель пошёл – это показатель. Мы можем говорить, что нам нравится, но, если пошёл зритель, значит, всё было сделано правильно.

Мне пока ничего не бросается в глаза. Пока не вижу, чтобы что-то здорово поменялось. Думаю, игру в обороне сделал не Гришин. Но надо быть в команде, чтобы чётко говорить об изменениях. При этом клуб выигрывает, болельщик пошёл – это главное, а выводы будем делать потом. Но начало хорошее — может, эмоциональное. Я и говорил, что нужна встряска, она и произошла», — сказал Кожевников Metaratings.ru.

Напомним, 10 ноября «Спартак» объявил, что Борис Миронов уволен с должности главного тренера. Его сменил Гришин, который в текущем сезоне возглавлял воскресенский «Химик».