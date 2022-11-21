Коваленко о лимите в КХЛ: не вижу смысла, когда легионер приезжает дырку закрыть

Олимпийский чемпион Андрей Коваленко высказал мнение об изменении лимита на легионеров в КХЛ. Напомним, ранее Министр спорта Российской Федерации Олег Матыцин заявил, что в 2023 году он будет сокращён.

«Мне-то всё равно, сколько легионеров играет, если по большому счёту. Я давно говорил, что вот эта система, где два вопроса — легионеры и обязательное количество молодых игроков… Оно не должно быть ограничено. То есть давай так: «Если в 18 лет не попадаешь в первую команду, то нечего тебе там сидеть и просиживать штаны. Только тренируясь, ты выбиваешь себя из колеи. В любом случае мастерство растёт не за счёт тренировочного процесса, а за счёт игрового. На тренировках ты получаешь объём нагрузок, но где-то ты должен этот объём выплёскивать. А если ты не играешь, то становишься хуже.



То же самое по легионерам. Сделали до пяти легионеров, но не находится столько легионеров такого уровня, чтобы к нам приезжали. Тогда начинали привозить более слабых, которые нам абсолютно не нужны. Да, такие, как были у нас финны, шведы сильные — сейчас есть ребята, на которых можно посмотреть. У них чему-то можно поучиться. Но когда приезжает средний легионер, лишь бы закрыть им дырку, я смысла не вижу.



А то, что их будет пять или три, мне кажется, вообще не так принципиально. Для меня как для спортсмена самое главное, чтобы уровень легионеров был высоким. Потому что на легионера смотрят и у него должны учиться. Минус легионера — то, что ему пофигу. Он приехал, заработал и уехал. Он не думает о будущем клуба, его это не волнует», — сказал Коваленко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Бульчуком.