Голкипер «Нефтехимика» Кислицын дебютирует в статусе тренера вратарей нижнекамцев
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Голкипер «Нефтехимика» Антон Кислицын, дебютировавший и одержавший первую победу в КХЛ в матче с «Витязем» (5:4), сегодня займёт место на тренерской лавке в качестве тренера вратарей в игре с «Адмиралом» (19:00 мск), сообщает официальный телеграм-канал нижнекамцев.
Напомним, Кислицын подписал контракт с клубом 7 ноября из-за проблем с вратарями. Последние три сезона 33-летний хоккеист провёл в МХК «Реактор», в котором занимал пост тренера голкиперов.
Ранее Антон выступал в ВХЛ за «Ижсталь», «Молот», «Южный Урал» и «Дизель».
Нижнекамский «Нефтехимик» по итогам 31 сыгранного матча набрал 27 очков и находится на последнем, 11-м месте в турнирной таблице Восточной конференции Континентальной хоккейной лиги.
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