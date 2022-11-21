«Ак Барс» потерпел пятое поражение в последних шести матчах, проиграв «Сибири» в гостях

В Новосибирске завершился матч в рамках регулярного сезона Фонбет Чемпионата Континентальной хоккейной лиги. «Сибирь» на своём льду играла с «Ак Барсом». Победу со счётом 4:2 (1:2, 1:0, 2:0) одержали хозяева.
На 13-й минуте первого периода счёт открыл нападающий гостей Максим Быков с передач Кирилла Семёнова и Артёма Галимова. Через пять минут преимущество казанцев удвоил Кирилл Петров с передач Кирилла Семёнова и Дмитрия Кагарлицкого. За две минуты до конца периода сократил отставание в счёте форвард «Сибири» Тейлор Бек с передач Валентина Пьянова и Тревора Мёрфи.
В концовке второго периода сделал счёт равным Денис Голубев с передачи Никиты Короткова.
На пятой минуте третьего периода сибиряков вывел вперёд Александр Шаров с передачи Тревора Мёрфи и Тейлора Бека. На 10-й минуте третьего периода Шаров оформил дубль.
Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ. Права на видео принадлежат ООО «КХЛ».
Следующий матч «Сибирь» проведёт дома с «Амуром» 23 ноября. «Ак Барс» в этот же день сыграет в Астане с местным «Барысом».
- 21 ноября 2022
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