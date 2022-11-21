У «Ак Барса» худший результат на Востоке по победам в основное время

В Новосибирске завершился матч в рамках регулярного сезона Фонбет Чемпионата Континентальной хоккейной лиги. «Сибирь» принимала на своём льду «Ак Барс». Победу со счётом 4:2 (1:2, 1:0, 2:0) одержали хозяева.

У казанского клуба худший результат в Восточной конференции по победам в основное время — семь. У идущего последним в таблице Востока нижнекамского «Нефтехимика» таких побед восемь.

Меньше всего побед в основное время в Континентальной хоккейной лиге у «Сочи» — три.

Подопечные Олега Знарка после поражения занимают седьмое место в турнирной таблице Восточной конференции Континентальной хоккейной лиги, набрав после 32 игр 32 очка.

В следующем матче казанский «Ак Барс» сыграет в Астане с местным «Барысом» 23 ноября.