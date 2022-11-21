Шипачёв набрал 13 очков в 32 матчах сезона, в прошлой регулярке – 67 очков в 48 матчах
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«Ак Барс» в рамках регулярного сезона Фонбет Чемпионата Континентальной хоккейной лиги уступил в гостях новосибирской «Сибири» — 2:4.
Форвард казанского клуба Вадим Шипачёв в матче не отличился результативными действиями. Всего же на счету 35-летнего нападающего в текущем сезоне КХЛ 13 (4+9) очков в 32 матчах при показателе полезности «-6».
В прошлом регулярном сезоне Чемпионата КХЛ Шипачёв набрал 67 (24+43) очков в 48 матчах за московское «Динамо». Всего за карьеру в КХЛ Вадим сыграл в 860 матчах и набрал 830 (266+564) очков.
«Ак Барс» после поражения занимает седьмое место в турнирной таблице Восточной конференции. В следующем матче клуб из Казани сыграет в Астане с местным «Барысом» 23 ноября.
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