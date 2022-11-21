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«Салават Юлаев» продлил серию поражений, уступив «Барысу» в гостях

«Салават Юлаев» продлил серию поражений, уступив «Барысу» в гостях
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В Астане завершился матч в рамках регулярного сезона Фонбет Чемпионата Континентальной хоккейной лиги. «Барыс» принимал на своём льду «Салават Юлаев». Победу со счётом 4:1 (1:0, 0:0, 3:1) одержали хозяева.

На третьей минуте матча счёт открыл нападающий астанинского «Барыса» Кирилл Савицкий с передач Никиты Михайлиса и Нельсона Ножье.

Во втором периоде команды обошлись без заброшенных шайб.

На седьмой минуте третьего периода вторую шайбу хозяев забросил Джереми Бракко с передач Энтони Луиса и Антона Сагадеева. Менее чем через две минуты единственную шайбу гостей забросил Иван Дроздов. На 15-й минуте третьего периода третью шайбу хозяев забросил Кирилл Савицкий с передач Никиты Михайлиса и Линдена Вея. В концовке встречи окончательный счёт установил Линден Вей, забив в пустые ворота.

Фонбет Чемпионат КХЛ
21 ноября 2022, понедельник. 16:30 МСК
Барыс
Астана
Окончен
4 : 1
Салават Юлаев
Уфа
1:0 Савицкий (Михайлис, Ножье) – 02:09 (5x4)   2:0 Бракко (Луис, Сагадеев) – 46:52 (5x4)   2:1 Дроздов – 48:34 (5x5)   3:1 Савицкий (Михайлис, Вей) – 54:16 (5x5)   4:1 Вей (Петухов) – 59:43 (en)

Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ. Права на видео принадлежат ООО «КХЛ».

Следующий матч «Барыс» сыграет дома с «Ак Барсом» 23 ноября. «Салават Юлаев» в этот же день сыграет в Магнитогорске с местным «Металлургом».

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