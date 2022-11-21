Знарок: я не понял, почему удалили Радулова. Не ко мне вопрос

Главный тренер «Ак Барса» Олег Знарок после поражения от «Сибири» (2:4) рассказал про активное начало казанского клуба и заявил, что не понял за что удалили форварда Александра Радулова в конце первого периода.

«Акцент на активном начале? У нас были тяжёлые игры: и со СКА, и с Омском. Много эмоций отдали. Конечно, обращали внимание, что «Сибирь» активно начинает домашние матчи. Мы знали, что они хорошо начинают. Но сегодня мы в принципе начали неплохо.



Удаление в конце первого периода? Это не ко мне вопрос. Я тоже не понял, почему удалили Радулова.



Давали много воли сопернику в своей зоне? Мы и так от печки всё начинаем. Начинаем строить всё от печки, пытаемся это сделать. Где-то получается, где-то нет», — передаёт слова Знарка корреспондент «Чемпионата» Екатерина Василевич.

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