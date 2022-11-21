«Увидел свою жену на трибунах и две забил». Шаров — о дубле в ворота «Ак Барса»

Нападающий «Сибири» Александр Шаров после победы над «Ак Барсом» (4:2) рассказал о своём дубле и оценил игру голкипера сибиряков Антона Красоткина.

«Держал ли в голове, что горит личный рекорд (по голам в сезоне. — Прим. «Чемпионата»)? Честно, даже не было в мыслях. Знал, что играть как минимум 30 с чем-то матчей. И уже какая-то была уверенность, что рано или поздно я побью свой рекорд. Я сегодня первые пол-игры какой-то ерундой занимался и потом увидел жену: вот, выиграли, две забил. Смотивировала.



В первой половине не хватало эмоций? Согласен, было очень тяжело. Голова немножко ватная была. Постоянная смена часовых поясов за последние дни: это, конечно, сказывается. Но мы профессионалы, должны к этому готовиться. В принципе сегодня показали, что мы можем.



Переломный момент — первые 10 минут второго периода? В этой игре очень много таких было моментов. Всё складывается по мелочам, поэтому это один из моментов, который повлиял на игру.



К Красоткину не должно было оставаться вопросов за шесть минут до конца? Когда Красоткин в воротах: всегда вопросы есть [смеётся]. Если честно — да, он молодчик, и уже было видно, что мы не отдадим эту победу и всегда бы так», — передаёт слова Шарова корреспондент «Чемпионата» Екатерина Василевич.

Новосибирский клуб после победы поднялся на третью строчку в турнирной таблице Восточной конференции КХЛ, имея в активе 43 очка после 35 игр.