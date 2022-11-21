«Трактор» в третий раз в сезоне победил хабаровский «Амур»

В Челябинске завершился матч в рамках регулярного сезона Фонбет Чемпионата КХЛ. «Трактор» принимал на своём льду «Амур». Победу со счётом 3:2 (0:0, 2:1, 1:1) одержали хозяева.
В первом периоде команды обошлись без заброшенных шайб.
Во втором периоде с разницей в 51 секунду «Трактор» отправил две шайбы в ворота гостей. Отличились Сергей Телегин с передачи Алексея Бывальцева и Теэму Пулккинен с передачи Петра Хохрякова. На 13-й минуте второго периода сократил отставание в счёте форвард «Амура» Сергей Лапин.
На седьмой минуте третьего периода сделал счёт равным Ян Дрозг с передач Ивана Николишина и Михала Йордана. На 13-й минуте периода третью шайбу хозяев забросил Максим Шабанов с передачи Михаила Горюнова-Рольгизера.
Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ. Права на видео принадлежат ООО «КХЛ».
Следующий матч «Трактор» сыграет дома с «Автомобилистом» 23 ноября. «Амур» в этот же день сыграет в Новосибирске с «Сибирью».
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