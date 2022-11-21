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«Трактор» в третий раз в сезоне победил хабаровский «Амур»

«Трактор» в третий раз в сезоне победил хабаровский «Амур»
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В Челябинске завершился матч в рамках регулярного сезона Фонбет Чемпионата КХЛ. «Трактор» принимал на своём льду «Амур». Победу со счётом 3:2 (0:0, 2:1, 1:1) одержали хозяева.

В первом периоде команды обошлись без заброшенных шайб.

Во втором периоде с разницей в 51 секунду «Трактор» отправил две шайбы в ворота гостей. Отличились Сергей Телегин с передачи Алексея Бывальцева и Теэму Пулккинен с передачи Петра Хохрякова. На 13-й минуте второго периода сократил отставание в счёте форвард «Амура» Сергей Лапин.

На седьмой минуте третьего периода сделал счёт равным Ян Дрозг с передач Ивана Николишина и Михала Йордана. На 13-й минуте периода третью шайбу хозяев забросил Максим Шабанов с передачи Михаила Горюнова-Рольгизера.

Фонбет Чемпионат КХЛ
21 ноября 2022, понедельник. 17:00 МСК
Трактор
Челябинск
Окончен
3 : 2
Амур
Хабаровск
1:0 Телегин (Бывальцев) – 30:57 (5x4)   2:0 Пулккинен (Хохряков) – 31:48 (5x5)   2:1 Лапин – 32:22 (5x5)   2:2 Дрозг (Николишин, Йордан) – 46:42 (5x4)   3:2 Шабанов (Горюнов-Рольгизер) – 52:54 (5x5)

Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ. Права на видео принадлежат ООО «КХЛ».

Следующий матч «Трактор» сыграет дома с «Автомобилистом» 23 ноября. «Амур» в этот же день сыграет в Новосибирске с «Сибирью».

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